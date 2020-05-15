Украинская Премьер-лига не будет доигрывать сезон в двух городах

Все клубы будут играть на своих стадионах.

Украинская Премьер-лига отказалась от идеи возобновить чемпионат на двух стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Функционер отметил, что все команды будут проводить домашние матчи на своих стадионах при строгом соблюдении правил медицинского протокола.

"Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. "Заря" будет принимать матчи в Запорожье. При этом клуб гарантирует, что все требования по безопасности матчей будут соблюдены. То же гарантировала "Александрия".

Клубы второй шестерки тоже будут выполнять все эти условия", - цитирует Дикого sportarena.com.

Напомним, против сценария доиграть чемпионат на нейтральных полях выступили ряд клубов, в частности, "Заря" и "Александрия", которые борются с "Динамо" за 2-е место в турнирной таблице и, следовательно, возможность квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

В свою очередь, команды нижней шестерки рассматривали идею с завершением нынешнего сезона во Львове или Днепре.

Не возражали от варианта возобновить чемпионат в двух городах "Динамо" и "Шахтер". При этом киевский и донецкий клубы рассматривали одним из базовых городов столицу.

Накануне было принято решение о возобновлении сезона в Favbet Лиге 30 мая.

Против такого решения выступил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран, который считает, что за такой промежуток времени после карантина невозможно подготовить футболистов.

"Считаю, нереально подготовить футболистов за такой срок. Но задача тренерского штаба – подтянуть физические кондиции. Теоретически время хватит, но считаю, что немного не хватит, чтобы лучше подготовить. Подготовить сможем, но как – будет известно позже", - цитирует 48-летнего украинского специалиста Footballua.tv.