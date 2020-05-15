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"Шахтер" провел первую полноценную тренировку после двухмесячного карантина

"Горняки" приступили к тренировочному процессу.

"Шахтер" провел первую полноценную тренировку после двухмесячного карантина
Фото: фк шахтер

Накануне "Шахтер" провел тренировку на базе клуба в загородном комплексе "Святошин", сообщает клубная пресс-служба.

Добавим, что 12-кратные чемпионы Украины провели эту первую, после двухмесячного карантина, связанного с пандемией коронавируса, тренировку в полном составе.

Сообщается, что игроки прибыли на занятие уже в тренировочной экипировке, чтобы минимизировать контакт с китменами.

Тренерам, футболистам и персоналу, задействованному в процессе подготовки, измерили температуру. Только после того, как медицинский штаб убедился, что все здоровы, "оранжево-черные" принялись за работу. 

Фото: ФК "Шахтер"

Занятие главный тренер Луиш Каштру начал с призыва к подопечным ответственно отнестись к пандемии COVID-19 и соблюдать рекомендации ВОЗ.

У Луиша Каштру (слева) отменное настроение
Фото: ФК "Шахтер"
У Луиша Каштру (слева) отменное настроение

Занятие длилось чуть больше часа и включало упражнения на контроль мяча и координацию. "Горняки" так же провели двухсторонку на полполя, а завершилась сессия работой в 2 группах.

Тайсон и Исмаили
Фото: ФК "Шахтер"
Тайсон и Исмаили

Напомним, что рестарт Украинской Премьер-лиги планируется на 30 мая.

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