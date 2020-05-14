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Президент "Бешикташа" и 8 футболистов заразились коронавирусом

Тревожные новости для турецкой СуперЛиги.

Президент "Бешикташа" и 8 футболистов заразились коронавирусом
Фото: Бешикташ

Президент футбольного клуба "Бешикташ" Ахмет Нур Чеби заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба 20-кратных чемпионов Турции.

Сообщается, что президент прошел тестирование вместе с игроками и персоналом клуба 13 мая и результат его теста дал положительный результат.

Кроме того, по итогам тестирования было выявлено 8 случаев заражения коронавирусом среди игроков.

Ранее стало известно, что чемпионат Турции возобновится 12 июня. Первенство страны было приостановлено из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу СуперЛиги возглавляет "Трабзонспор", набравший 53 очка, "Бешикташ" расположился на пятом месте (44).

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