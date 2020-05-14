Ломаченко в текущем году не сможет стать абсолютным чемпионом мира

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Instagram заявил, что его поединок против обладателя трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC, украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) отменен.

"Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты.

Мы пытались устроить бой с Девином Хэйни, но они не захотели.

К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт", - заявил Лопес.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе изначально должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке.

В свою очередь боксер, которого Теофимо упомянул в своем видеообращении - Девин Хэйни (24–0, 15 KO), обозвал Лопеса лгуном за то, что представители американского боксера, якобы, предлагали команде Хэйни организовать поединок.

Teofima is a liar & im starting to think that he’s crazy he actually believes these lies he tells 🤥 — Devin Haney (@Realdevinhaney) May 14, 2020

"Теофимо - лжец. Я начинаю думать, что он сумасшедший, если он на самом деле верит в ложь, которую сам говорит", - написал Хэйни в twitter.