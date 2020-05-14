Рада приняла "антиколомойский" закон
Рада приняла "антиколомойский" закон
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
ГлавнаяСпорт

Ломаченко в текущем году не сможет стать абсолютным чемпионом мира

Теофимо Лопес объявил об отмене боя с украинцем.

Ломаченко в текущем году не сможет стать абсолютным чемпионом мира
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Фото: instagram.com/lomus_official

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в Instagram заявил, что его поединок против обладателя трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC, украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) отменен.

"Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты. 

Мы пытались устроить бой с Девином Хэйни, но они не захотели.

К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт", - заявил Лопес.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе изначально должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке.

В свою очередь боксер, которого Теофимо упомянул в своем видеообращении - Девин Хэйни (24–0, 15 KO), обозвал Лопеса лгуном за то, что представители американского боксера, якобы, предлагали команде Хэйни организовать поединок.

"Теофимо - лжец. Я начинаю думать, что он сумасшедший, если он на самом деле верит в ложь, которую сам говорит", - написал Хэйни в twitter.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также