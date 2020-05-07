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"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство", - генсек Федерации бокса России

Кремлев считает боксеров достойными людьми.

"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство", - генсек Федерации бокса России
Александр Усик и Василий Ломаченко
Фото: instagram.com/lomus.ua

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Как сообщает sport-express, Кремлев считает боксеров достойными людьми.

"Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, которые не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. В основу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу", - сказал генеральный секретарь ФБР.

Также Умар Кремлев заявил, что в России гордятся Ломаченко и Усиком и готовы предоставить гражданство.

"Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире", - сказал Кремлев.

Напомним, Усик и Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В нем они рассказывали о том, что украинцы и россияне "один народ".

7 мая сайт "Миротворец" внес боксеров в свою базу "из-за отрицания российской агрессии, манипулирования общественным мнением и участия в пропагандистских акциях России".

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