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Кислица: изменения в конституцию РФ противоречат ее международным обязательствам

"Страны, которые говорили, что Россия должна вернуться в ПАСЕ, проглотят эти изменения?"

Кислица: изменения в конституцию РФ противоречат ее международным обязательствам
Фото: Укринформ

Новые изменения, которые вносятся в российскую конституцию, напрямую противоречат тем международным обязательствам, которые Россия взяла перед ООН и Советом Европы.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. 

"Возникает вопрос: те страны, которые в прошлом и позапрошлом году нам говорили, что Россия должна вернуться в ПАСЕ для того, чтобы попробовать ее демократизировать, проглотят эти конституционные изменения, или они будут действовать?" - сказал он.

Дипломат утверждает, что своими действиями Россия доказывает, что она не собирается выполнять международное законодательство. Также Кислица отмечает: если РФ попробует задействовать новые позиции в конституции и легализовать присоединение Донбасса к своей территории, Украина будет активно этому противодействовать.

"В случае чего мы снова вынесем на голосование в Генассамблее вопрос территориальной целостности Украины в международно признанных границах. И за это проголосуют. Кроме того, я уверен, что международные судебные инстанции никогда не примут позицию российской конституции", - сказал он.

В то же время глава украинской делегации в ООН полагает, что, невзирая на полное несогласие ООН с конституционной реформой РФ, организации не удастся выгнать Россию.

Напомним, ранее Путин подписал закон о поправке в Конституцию, предусматривающую обнуления президентских сроков, закрепляет приоритет внутреннего права РФ над международным и позволяет создавать федеральные территории. Последнее, как уже писал LB.ua, даёт возможность Москве легализовать захваченные территории Украины и Грузии.

В то же время всенародное голосование за новые поправки в Конституцию РФ было перенесено на неопределённый срок в связи со вспышкой пандемии коронавируса.

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