Трамп ветировал резолюцию по применению силы в Иране

Трамм выступает с обращением к нации в Конгрессе США

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию американского Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Глава американской администрации назвал документ "оскорбительным" и "основанном на непонимании законов и фактов".

Резолюция была представлена законодателями в Палате представителей США, после того как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара был убит командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Трамп считает, что ликвидация Сулеймани была санкционирована резолюцией 2002 года

Напомним, резолюцию, касающуюся Ирана, в марте поддержало большинство членов Палаты представителей США. До этого в феврале ее одобрил Сенат, где большинство принадлежит республиканцам. Документ обязывал президента до начала военных действий в отношении Ирана получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начаты, то администрация США в течение 30 дней должна их прекратить, до одобрения законодателей.

В марте Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа вести войну с Ираном, в ответ на что президент США заявил, что собирается ветировать резолюцию. Для преодоления вето необходимо две третьих голосов в Палате представителей (290) и Сенате (67), которые вряд ли наберутся.