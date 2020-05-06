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В Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли метро

Из-за пандемии коронавируса каждую ночь будет проводиться дезинфекция вагонов.

В Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли метро
Фото: twitter.com/EllynEshannon

В Нью-Йорке впервые за 115 лет планово закрыли весь метрополитен. Из-за пандемии коронавируса каждую ночь с 1 до 5 часов утра будет проводиться тщательная уборка вагонов.

Об этом говорится в сообщении службы метро.

Причиной закрытия стала тщательная уборка вагонов и помещений из-за пандемии коронавируса. Дезинфекция отныне будет проводиться каждую ночь с 1 до 5 часов утра.

Метро Нью-Йорка закрывали из-за погодных условий: ураган Ирен в 2011 году и ураган Сэнди в 2012 году, а также во время снежной бури 2015 года. Однако в этот раз впервые метро закрывают планово.

В Нью-Йорке с начала коронавирусного кризиса количество пассажиров в метро сократилось на 90% по сравнению с периодом до пандемии. Но примерно 11 тысяч людей все еще используют метро с 1 утра до 5 утра каждый день.

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