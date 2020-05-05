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Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях.

Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Послы стран-членов Евросоюза сегодня, 5 мая, одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодолении экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает УНИАН.

"Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях", - сообщили в ЕС.

Распределяться помощь будет следующим образом:

  • Украина - 1,2 млрд евро;
  • Албания - 180 млн евро;
  • Босния и Герцеговина - 250 млн евро;
  • Грузия - 150 млн евро;
  • Иордания - 200 млн евро;
  • Косово - 100 млн евро;
  • Молдова - 100 млн евро;
  • Черногория - 60 млн евро;
  • Республика Северная Македония - 160 млн евро;
  • Тунис - 600 млн евро.

Финансовые средства будут доступны в течение 12 месяцев с того момента, как утвердят их выделение. Деньги перечислят двумя частями.

Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Согласие на выделение средств должны также дать Европарламент и Совет ЕС.

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