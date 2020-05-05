Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях.

Послы стран-членов Евросоюза сегодня, 5 мая, одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодолении экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает УНИАН.

"Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях", - сообщили в ЕС.

Распределяться помощь будет следующим образом:

Украина - 1,2 млрд евро;

Албания - 180 млн евро;

Босния и Герцеговина - 250 млн евро;

Грузия - 150 млн евро;

Иордания - 200 млн евро;

Косово - 100 млн евро;

Молдова - 100 млн евро;

Черногория - 60 млн евро;

Республика Северная Македония - 160 млн евро;

Тунис - 600 млн евро.

Финансовые средства будут доступны в течение 12 месяцев с того момента, как утвердят их выделение. Деньги перечислят двумя частями.

Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Согласие на выделение средств должны также дать Европарламент и Совет ЕС.