Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Послы стран-членов Евросоюза сегодня, 5 мая, одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодолении экономических последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает УНИАН.
"Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях", - сообщили в ЕС.
Распределяться помощь будет следующим образом:
- Украина - 1,2 млрд евро;
- Албания - 180 млн евро;
- Босния и Герцеговина - 250 млн евро;
- Грузия - 150 млн евро;
- Иордания - 200 млн евро;
- Косово - 100 млн евро;
- Молдова - 100 млн евро;
- Черногория - 60 млн евро;
- Республика Северная Македония - 160 млн евро;
- Тунис - 600 млн евро.
Финансовые средства будут доступны в течение 12 месяцев с того момента, как утвердят их выделение. Деньги перечислят двумя частями.
Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Согласие на выделение средств должны также дать Европарламент и Совет ЕС.