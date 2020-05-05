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Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства

Препарат Биовен ООО "Биофарма Плазма" будут испытывать в пяти больницах.

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях, пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте ведомства.

Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2, будут проводится на базе:

  • Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии),
  • Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение),
  • Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии),
  • Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение),
  • Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

О начале клинических испытаний украинского лекарства против COVID-19 Офис президента объявил 22 апреля. Что это за лекарство, тогда не сообщалось.

Напомним, что специфического лечения от коронавирусной инфекции пока не существует. Все сообщения о лекарствах от коронавируса являются фейком и попыткой нажиться на панике.

Ранее появилась информация, что группа ученых идентифицировала 69 лекарств и экспериментальных составов, которые могут быть эффективными при лечении нового коронавируса и болезни COVID-19. Многие лекарства и составов из этого списка уже используют для лечения других заболеваний. Исследователи считают, что их повторное использование может привести к более быстрым результатам, чем создание абсолютно нового противовирусного препарата. Однако исследования еще ведутся.

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