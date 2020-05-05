В Киеве за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19, один человек умер

В Киеве за прошедшие сутки подтвердили коронавирус еще у 48 человек, один случай - летальный. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус. Среди них - двое медиков. Один случай, к сожалению, летальный. Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", - сказал он

Кличко уточнил, что среди заболевших: 22 женщины (в возрасте от 18 до 73 лет и девочка 13 лет), а также 22 мужчины (от 25 до 81 года и трое мальчиков - 4, 12 и 16 лет).

Госпитализированы были восьмеро пациентов, другие лечатся дома под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек.

"В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице таких 28 бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян", - рассказал он.

В целом, по словам мэра, мобильные бригады отобрали более 7 тыс. образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус. То есть - почти половину от общего количества протестированных. Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.

Кличко отметил, что из всех отобранных у киевлян образцов ПЦР-тестов положительный результат дают примерно 12%.

"Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает. Но, как говорили раньше, мы ожидаем следующую партию", - добавил мэр.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19.