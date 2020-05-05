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Радуцкий: правительство дополнительно выделит 11 млрд гривен на зарплаты медикам

Также дополнительно будут финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавируса, инфарктов и инсультов.

Радуцкий: правительство дополнительно выделит 11 млрд гривен на зарплаты медикам
Фото: Макс Левин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что правительство дополнительно выделит более 11 млрд гривен на заработные платы медикам.

Об этом он рассказал на брифинге в Минздаве.

"Президент вчера подчеркнул, что нам необходимо не сворачивать медреформу, а - улучшать ее. Признать и исправлять ошибки. Так, первая ошибка, которю мы немедленно начинаем исправлять - это недофинансрование системы здравоохранения. Такие страны как Франция и Германия тратят на здравоохранение приблизительно 10% ВВП, Польша в этом году выделила около 5%. С каждым годом этот процент постепенно увеличивается. ВВП Украины на порядок меньше, чем во Франции и Германии. Мы тратим на медицину только 3% ВВП", - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что в условиях дефицита финнансирования никакая реформа не будет успешной. Поэтому Комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году в два раза, до 6% ВВП.

"Процесс формирования бюджета на 2021 год уженачался и мы призываем правительство пересмотреть финансирование медицины. Мы понимаем, как тяжело в условиях кризиса найти дополнительное финансирование, но медицина сегодня - это наш второй фронт. От ее эффективности зависит практически все в стране. Что касается этого года, то в условиях кризиса и пандемии приоритетным вопросом является сохранение медицинских кадров и медучреждений. Поэтому вносим изменения в закон о финансовых гарантиях медобслуживания населения, что позволит всем медицинским учреждениям получить финансирование на уровне не меньше, чем в 2019 году. Дополнительно будут финансироваться экстренная медпомощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов", - заявил Радуцкий.

"Второе наше задание - уже сегодня поддержать всех медработников. Министр уже ранее отметил, что правительство дополнительно найдет дополнительные 11 млрд гривен на зарплаты медикам", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медреформы в нынешнем виде.

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медучреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья.  По состоянию на 1 апреля НСЗУ подписала договоры с 1524 заведениями специализированной медпомощи. 10 апреля первые 616 учреждений специализированной медицинской помощи получили аванс от НСЗУ. Общая сумма выплат составила 1 767 845 950 гривен.

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