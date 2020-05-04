Мнистерство внутренних дел имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в Нацполиции 142 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в Министерстве внутренних дел - 59, в Национальной гвардии - 19, в Госпогранслужбе - 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек.

Отмечается, что для защиты 350-тысячного коллектива МВД было оперативно закуплено в Китае в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения.

Фото: mvs.gov.ua

Также Центральной поликлиникой МВД в апреле были закуплены респираторы высокого класса защиты модели "3М 6800М" производства известной транснациональной компании "3М".

Отмечается, что они предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп, которые принимают участие в осмотре тел погибших и контактах с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирус.

Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования, они удобны и комфортны для использования медиками и полицейскими. Закупочная цена за один респиратор составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Фото: mvs.gov.ua

Также указано, что МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии.

Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

В МВД также отметили, что ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.

Напомним, ранее военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями.