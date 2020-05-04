Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Нацполиции зафиксировано ​142 случая COVID-19, в МВД - 59, в Нацгвардии - 19

МВД имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

В Нацполиции зафиксировано ​142 случая COVID-19, в МВД - 59, в Нацгвардии - 19
Фото: EPA/UPG

Мнистерство внутренних дел имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в Нацполиции 142 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в Министерстве внутренних дел - 59, в Национальной гвардии - 19, в Госпогранслужбе - 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек.

Отмечается, что для защиты 350-тысячного коллектива МВД было оперативно закуплено в Китае в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения.

Фото: mvs.gov.ua

Также Центральной поликлиникой МВД в апреле были закуплены респираторы высокого класса защиты модели "3М 6800М" производства известной транснациональной компании "3М".

Отмечается, что они предназначены для работы медиков системы МВД с больными особо опасными инфекционными болезнями, а также для работы сотрудников следственно-оперативных групп, которые принимают участие в осмотре тел погибших и контактах с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз коронавирус.

Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования, они удобны и комфортны для использования медиками и полицейскими. Закупочная цена за один респиратор составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Фото: mvs.gov.ua

Также указано, что МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов, необходимых для противостояния эпидемии.

Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

В МВД также отметили, что ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.

Напомним, ранее военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также