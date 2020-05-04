Загруженность коек в больницах сейчас составляет 12%, - главный санврач Ляшко

Выраженной тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается.

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко на заседании правительства в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев (заболевания) в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях", - отметил Ляшко.

По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, а аппаратов ИВЛ - доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", - пояснил главный санврач Украины.

Вместе с тем, Ляшко считает, что внедренные меры позволяют не допустить неконтролированное развитие и поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

"Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600", - добавил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших достигнет 140 тысяч.

На сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение, что карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут вводиться некоторые смягчения. Тем не менее, Минздрав считает такое решение рискованным.