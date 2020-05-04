В Киеве собираются разрешить продавать кофейням напитки на вынос до ослабления карантина

В Киеве 5 мая собираются разрешить работу кофеен с продажей кофе на вынос во время карантинных ограничений. Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос во время ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить. Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принять решение об этом и о регламенте работы кофеен. И тогда они уже смогут работать на вынос", - сообщил он.

Мэр добавил, что полностью внедрять первый этап ослабления ограничений в столице начнут с 12 мая.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантин будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать ослабления.

С 11 мая в стране планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, открытие парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях. Летние площадки кафе и ресторанов - будет постановление, разрешим работу на вынос, работу летних площадок под открытым небом в заведениях, которые зарегистрированы как мощности.