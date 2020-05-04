В Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области продолжается тушение тления

Лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения локализированы, по состоянию на утро 4 мая продолжается тушение отдельных очагов тления. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Идет работа по ликвидации тления торфяников в пройденных огнем очагах.

"К тушению привлечены 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГосЧС - 146 человек и 44 единицы техники", - говорится в сообщении.

В Житомирской области локализованы пожары на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов.

За 3 мая неподалеку с. Первомайское, Дубовый Гай и Лучанки ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки.

По состоянию на 7 утра 4 мая ГосЧС предоставляла помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Напомним, что в Житомирской области 1 мая произошло три пожара, на одном из которых погибла 79-летняя женщина.