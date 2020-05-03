На Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов, ранены трое украинских военных

С начала суток воскресенья, 3 мая, пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы, информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции неподалеку Широкино и Пищевика.

По окрестностям Богдановки боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Орехово вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После применения нашими подразделениями штатного вооружения враг прекратил дальнейшие провокации… Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - говорится в вечерней сводке в "Фейсбуке".

Ранее в штабе ООС мообщали, что боевики 3 мая обстреляли позиции украинских военных у населенного пункта Орехово в Луганской области, в результате трое военнослужащих получили боевые травмы. Им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в больницу.