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Штаб ООС сообщил об уничтожении вражеского транспортного средства, которым подвозили боеприпасы на позиции

Военные опубликовали видеозапись ликвидации. 

Штаб ООС сообщил об уничтожении вражеского транспортного средства, которым подвозили боеприпасы на позиции
Фото: cow.org.ua

В Луганской области военные Операции Объединенных сил 29 апреля из противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство оккупантов, которое осуществляло подвоз боеприпасов на позиции. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Напомним, что на днях в этом районе вследствие вражеского обстрела погиб украинский военный. Также оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удачным выстрелом украинские защитники напомнили противнику о неизбежности наказания за свои преступления.

"Объединенные силы и дальше продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. подразделения, которые обороняются, принимают адекватные меры, в том числе огневого влияния на оккупантов с целью сохранения жизни и здоровья военных и гражданских", - подытожили в штабе. 

Напомним, что ранее сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с другими правоохранителями обнаружили средства военного поражения возле железной дороги. Они могли использоваться для диверсий на мирной территории Украины. 

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