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В Одессе возглавлявший земельную комиссию депутат выбросился с 13-го этажа

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Полиция Одессы устанавливают обстоятельства гибели жителя Лиманского района. 20 апреля 49-летний мужчина выпал с балкона многоэтажки и разбился, его тело направили на экспертизу.

Фото: od.npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12:00 вблизи многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти.

Фото: od.npu.gov.ua

"Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина выпрыгнул с балкона общего пользования, находится на 13-м этаже многоэтажки.

Фото: od.npu.gov.ua

Депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный в Telegram-канале сообщил, что погибший одессит - председатель депутатской земельной комиссии сельсовета.

"Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагично. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете происходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выпрыгнул из окна 13 этажа). Эта информация сейчас подтверждается из многих источников", - отметил Колодяжный.

Согласно информации, погибший депутат - это глава земельной комиссии сельсовета, добавил Колодяжный.

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