Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
В Офисе президента пояснили, почему доставленные на самолете "Мрия" маски продаются в "Эпицентре"
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

С начала суток боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ из штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекратили свои провокационные действия", - утверждают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Павлополя с использованием вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям возле Песков - вели огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь: вблизи Новотошковского из минометов 120 мм и 82 мм калибра, противотанковых ракетные комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС войска противника 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также