С начала суток боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ из штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекратили свои провокационные действия", - утверждают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Павлополя с использованием вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям возле Песков - вели огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь: вблизи Новотошковского из минометов 120 мм и 82 мм калибра, противотанковых ракетные комплексов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС войска противника 15 раз нарушали режим прекращения огня.