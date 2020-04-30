В Киеве 1 мая кратковременный дождь, до +19

Осадки будут на большинстве территорий Украины.

В Киеве 1 мая кратковременный дождь, ночью +11, днем +17…+19. Ожидается переменная облачность, местами гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

Напомним, что в ГосЧС предупредили об ухудшении погоды на большинстве территорий Украины. По прогнозам синоптиков, ожидается гроза, дождь и порывы ветра 15-20 метров в секунду.