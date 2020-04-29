Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Кабмин назлачил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назлачил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток в зоне ООС оккупанты 8 раз открывали огонь, в том числе из зенитной установки

Боевое травмирование получил один военный. 

С начала суток в зоне ООС оккупанты 8 раз открывали огонь, в том числе из зенитной установки
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

С начала 29 апреля вооруженные формирования России 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. 

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое ранение.

Неподалеку Верхнеторецкого оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Из снайперского вооружения позиции украинских военных обстреляли возле Новомихайловки.

Неподалеку Гнутового оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Защитников Павлополя и Марьинки обстреливали из гранатометов разных систем.

9 мин 82-мм калибра российские наемники выпустили во время обстрела Новотошковского и Орехового. Рядом с Новозвановкой выпустили 15 мин из минометов 120-мм калибра. 

"На действия российских наемников украинские военные отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность", - говорится в сообщении.

Напомним, во время боя в Луганской области 28 апреля погиб солдат 93-й ОМБр Алексей Лисин, уроженец с. Горькое Запорожской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также