В Киеве в среду потеплеет до +23, без осадков

На ночь заморозки не прогнозируются.

В Киеве 29 апреля переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь (в Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях небольшой дождь), ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

Напомним, что сегодня в Киеве переменная облачность, без осадков днем +16…+18 градусов.