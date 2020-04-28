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В Испании задержали украинца Золотухина, который разыскивался Интерполом

Ему вменяют вандализм, похищения людей и ограбления. 

В Испании задержали украинца Золотухина, который разыскивался Интерполом
Фото: EPA/UPG

Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины Александра Золотухина, которых скрывался от международного розыска в Барселоне. Об этом пишет DW

Золотухин разыскивался по линии Интерпола за "вандализм, похищения людей, ограбления с применением насилия и запугивания, похищение транспортных средств и причастность к преступной группировке". 

Нацполиция Испании со ссылкой на украинских коллег сообщила, что в феврале 2016 года Золотухин вместе с 10 соучастниками якобы принимал участие в похищении ведущего одного украинских телеканалов. После этого он напал на спортклуб и нанес тяжкие телесные повреждения двоим людям, также нанеся значительный материальный ущерб помещению клуба. Кроме того, его считают причастным к ограблению женщины, которой он угрожал ножом.

Теперь дело Золотухина будет передано в Национальную судебную палату Испании, которая будет решать вопрос об экстрадиции его в Украину. Эта процедура может занять от нескольких месяцев до полугода. Перед выдачей испанская сторона должна убедиться, что в деле нет политических мотивов, а жизни задержанного ничего не угрожает. 

"По данным DW, в базе лиц, которые скрываются от органов власти украинского МВД, есть карточка на Александра Золотухина, 1978 г.р., который разыскивается из-за обвинений в незаконном лишении воли или похищении человека, ограблении с применением насилия и вымогательства", - добавили в СМИ.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

Напомним, что сам Золотухин позиционировал себя как бойца батальона "Айдар" и юриста. Он заявлял, что ему угрожал другой помощник нардепа Сергея Мельничука - Сергей Граб.  

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