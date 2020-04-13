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В Испании начали ослаблять меры изоляции

С понедельника откроются некоторые заводы, возобновятся стройки.

В Испании начали ослаблять меры изоляции
Фото: EPA/UPG

Власти Испании начали ослаблять меры по изоляции.

Как сообщает BBC, с 13 апреля в стране смогут выйти на работу сотрудники некоторых сфер, которые не являются критически важными. В частности, откроются некоторые заводы, а также возобновятся стройки.

При этом рестораны, кафе, большинство магазинов и развлекательные заведения будут по-прежнему закрыты.

Также власти предоставят 10 миллионов масок людям, которые вернутся на работу и будут ездить в общественном транспорте.

Напомним, что Испания - одна из самых пострадавших от коронавируса стран мира. Заболели больше 166 тысяч человек, умерли 17 тысяч.

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