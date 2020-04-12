Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным
Итальянская мафия начала раздавать еду малообеспеченным
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
МиГ-29 получил повреждения при аварийной посадке на аэродроме в Мелитополе (обновлено)
МиГ-29 получил повреждения при аварийной посадке на аэродроме в Мелитополе (обновлено)
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
ГлавнаяМир

Премьера Великобритании выписали из больницы, но к работе он еще не вернется

27 марта у 55-летнего Бориса Джонсона диагностировали коронавирус.

Премьера Великобритании выписали из больницы, но к работе он еще не вернется
Фото: EPA/UPG

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был обнаружен коронавирус, выписали из лондонской больницы Сент-Томас. Он продолжит восстановление в своей загородней резиденции Чекерс, пишет BBC.

"Согласно совету его медицинской команды, премьер-министр не будет немедленно возвращаться к работе. Он хотел бы поблагодарить всех сотрудников больницы Сент-Томас за ту замечательную помощь, которая ему была оказана", сказано в заявлении Даунинг-стрит.

Ранее Джонсон заявил, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения. В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня.

Издание отмечает, что офис премьера не хочет делать прогнозов в отношении того, когда Джонсон снова появится в своем кабинете на Даунинг-стрит. 

Напомним, премьер-министр Великобритании был помещен в больницу в минувшее воскресенье после того, как его состояние ухудшилось. Коронавирус у Джонсона был диагностирован 27 марта, после чего он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит.

В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких. Премьер-министр получал кислород, но дышал самостоятельно и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также