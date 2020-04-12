Премьера Великобритании выписали из больницы, но к работе он еще не вернется

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был обнаружен коронавирус, выписали из лондонской больницы Сент-Томас. Он продолжит восстановление в своей загородней резиденции Чекерс, пишет BBC.

"Согласно совету его медицинской команды, премьер-министр не будет немедленно возвращаться к работе. Он хотел бы поблагодарить всех сотрудников больницы Сент-Томас за ту замечательную помощь, которая ему была оказана", сказано в заявлении Даунинг-стрит.

Ранее Джонсон заявил, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения. В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня.

Издание отмечает, что офис премьера не хочет делать прогнозов в отношении того, когда Джонсон снова появится в своем кабинете на Даунинг-стрит.

Напомним, премьер-министр Великобритании был помещен в больницу в минувшее воскресенье после того, как его состояние ухудшилось. Коронавирус у Джонсона был диагностирован 27 марта, после чего он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит.

В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких. Премьер-министр получал кислород, но дышал самостоятельно и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.