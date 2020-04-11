Суточный показатель смертности от коронавируса в США впервые превысил 2 тыс.

Это самое большое количество смертельных случаев в течение одних суток в мире.

В США зафиксировали "рекорд" по количеству летальных случаев в течение суток - умерли 2108 человек. Об этом сообщает Sky News.

"Более 2000 человек, у которых диагностировали коронавирус, умерли в США в течение пятницы - это самое большое количество смертельных случаев в течение одних суток в мире", - говорится в сообщении.

Суточный прирост смертей от коронавируса в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля - 1973, 9 апреля - 1783.

По данным университета Хопкинса, к настоящему моменту в Соединенных Штатах умерли 18 777 человек, из них почти 6 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса в стране.

Страна находится на первом месте по количеству больных. Число инфицированных в США 11 апреля превысило полмиллиона, почти 30 тыс. людей полностью выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Испании за сутки зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса за последние 20 дней.