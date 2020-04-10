Брексит на коронавирусной паузе. Что происходит с соглашением десятилетия

Невзирая на пандемию коронавируса , процесс выхода Великобритании из состава Европейского Союза продолжается. Лондон и Брюссель пытаются выстроить диалог, в то время как британская оппозиция выступает за продление переходного периода и остановку переговорного процесса. Избрание новым главой Лейбористской партии центриста Кира Стармера создает новые вызовы для консерваторов, которые оказались не только на политической, но и на эпидемиологической передовой.

Фото: EPA/UPG

Малоподвижные переговоры

С развитием пандемии Covid-19 основные переговоры по соглашению о свободной торговле между Лондоном и Брюсселем вступ или в непростую фазу. Известно, что после того, как Британия окончательно заявила о выходе из ЕС 31 января текущего года, наступил переходной период в 11 месяцев, когда еще остаются действительными старые торговые, фитосанитарные, правовые и другие нормы. За это время должен быть оговорен и согласован документ, который будет регулировать в новых условиях экономические отношения между Британией и Евросоюзом.

После январского визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переговоры зашли в более или менее конструктивное русло. В течение февраля Британия сформировала свои пожелания относительно того, какими Лондон видит свои будущие отношения с ЕС. 3 февраля были определены четыре основные позиции: соглашение о свободной торговле (по примеру канадского от 2016 года); о рыболовном промысле; о сотрудничестве по внутренней безопасности, а также соглашение о регулировке транспортного сообщения, в первую очередь авиаперевозок.

Однако уже к концу месяца стало понятно, что переговоры будут достаточно напряженными – по крайней мере об этом заявил министр Кабинета Майкл Гоув, сказав, что “мы не будем торговать нашим суверенитетом”. Хотя в Вестминстере были обозначены те сферы, которые будут регулироваться ЕС. Это окружающая среда, принципы конкуренции и международного налогообложения, а также права рабочих.

Фото: EPA/UPG Майкл Гоув во время пресс-конференции на тему Brexit, Лондон, 29 ноября 2019.

Свои пожелания к дальнейшему взаимодействию Евросоюз определил в соответствующем документе 25 февраля, а Лондон внёс свои коррективы спустя два дня. Предусматривалось, что будет проведено 10 раундов переговоров. Согласно плану, обсуждение должно было происходить раз в три недели – поочередно, в Брюсселе и Лондоне. В начале марта состоялся первый из раундов, но дальше дело не пошло.

Новая телефонная дипломатия

Второй раунд переговоров, который должен был начаться в Лондоне 18 марта, был отменен в связи с коронавирусом. Сейчас же все прения проходят в онлайн-формате. Тем временем на сайте Еврокомиссии был опубликован черновой вариант соглашения о будущем сотрудничестве между Британией и Евросоюзом. По сути это дорожная карта, состоящая из политической декларации (соглашении о выходе), согласованной в октябре 2019-го, и указаний по переговорам, утвержденным 25 февраля 2020 года.

Следует отметить, что уже в марте должны были начаться переговоры относительно решения конкретных вопросов: будущего Ирландии, разделе водных ресурсов, торговли. Еврочиновники вначале предложили перенести переговоры на неопределённое время. Правительство Бориса Джонсона выступило против. Правда, на региональном уровне в Британии поддержали предложение Брюсселя.

Фото: EPA/UPG Порт Дувр, Великобритания, 31 января 2020

24 марта первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд написал письмо Борису Джонсону, где попросил продлить переходной период и остановить переговоры с ЕС относительно соглашения о свободной торговле, учитывая, что сейчас все усилия страны брошены на борьбу с коронавирусом. Солидарными в этом вопросе оказались представители иных партий и регионов: глава фракции Шотландской национальной партии в британском парламенте Йен Блэкфорд и исполняющий обязанности главы либерал-демократов Ед Дейви.

Но заболевший коронавирусом Борис Джонсон остался непреклонен. Его пресс-секретарь заявил о недопустимости переноса переговоров и расширении переходного периода. Напомним, что пока премьер находится в госпитале, его обязанности исполняет министр иностранных дел Британии – Доминик Рааб.

Перенос переговоров для консерваторов будет означать политическое поражение, ведь они оказались триумфаторами полгода назад благодаря обещаниям “завершить Брексит”. А теперь же изменение даты, закрепленной юридически, может стать роковой бюрократической ошибкой.

30 марта была проведена первая встреча в формате телеконференции общего комитета по имплементации Соглашения о выходе Великобритании из ЕС. В пресс-релизе на сайте Еврокомиссии утверждается, что главными темами на переговорах были сохранение прав граждан ЕС, которые пребывают на территории Британии и наоборот, британцев, находящихся в ЕС; а также детализация дальнейшего функционирования таможенного союза для Северной Ирландии.

Было решено создать шесть спецкомиссий, которые будут внедрять конкретные аспекты Соглашения о Брексит. Ирландский вопрос должен быть решен до момента окончания переходного периода.

Фото: EPA/UPG Советник британского премьер-министра по Европе Дэвид Фрост после переговоров о будущем сотрудничестве между Британией и Евросоюзом в контексте Брексита, Брюссель, 2 марта 2020

Главный представитель Великобритании на переговорах Дэвид Фрост 7 апреля заявил, что вместе с Мишелем Барнье, уже выздоровевшим от коронавируса, они определят дальнейшие темы и формы проведения дискуссий в апреле-мае. Определенную гибкость в формате бизнес-переговоров подтвердил и влиятельный представитель Консервативной партии Майкл Гоув, сказав: “Мы остаемся на связи с Европейской Комиссией, чтобы найти альтернативные пути продолжения дискуссий”.

Преемник Корбина

На фоне коронавируса мало кто заметил, как оппозиционная Лейбористская партия избрала наконец себе нового лидера. Им стал Кир Стармер, набрав 56% голосов.

Новый лидер лейбористов говорит, что хочет сдвинуть партийный курс немножко в центр, стараясь восстановить политическое влияние там, где полноправно правят тори – последние выборы это показали достаточно четко. Произошло обновление команды, хотя бывшие конкуренты за лидерское кресло получили свой кусок пирога: Лиза Ненди стала министром иностранных дел в Теневом Кабинете, а Ребекка Лонг-Бейли – министром образования.

Фото: EPA/UPG Новый лидер лейбористов Кир Стармер

В нынешних условиях лейбористы выступают против “хаоса”, который вполне может возникнуть при консерваторах. И здесь необходимо говорить о рисках для бизнеса, пострадавшего от коронавируса не меньше, чем от выхода Британии из Евросоюза. Об этом уже заявила новый министр финансов в оппозиционном Кабинете – Аннелиз Доддс. Она предупредила, что наступит “хаотичный подход к торговле в конце текущего года после этого очень и очень сложного периода".

Напомним, что новоизбранный лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер во время внеочередных парламентских выборов в декабре 2019 года, будучи тогда оппозиционным министром Брекзита, ратовал за новое голосование британским парламентом соглашения о выходе из ЕС и за повторный референдум. Однако, так как 31 января Британия уже не являлась формально членом ЕС, этим планам не суждено было сбыться.

Как видим, несмотря на пандемию и серьезные разногласия внутри политического истеблишмента и британского общества в целом, процесс согласования дальнейшего сотрудничества Лондона и Брюсселя продолжается. Впрочем, какая-то конкретика станет известна только после окончания пандемии. Однако после коронавируса будет совсем иной и Европа, и Великобритания…