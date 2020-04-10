Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд

Около 100 млрд евро пойдут на субсидирование зарплат.

Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд
Председатель Еврогруппы Мариу Сентену
Фото: twitter.com/mariofcenteno

Министры финансов Европейского союза в четверг согласовали план поддержки пострадавшей от коронавируса экономики на общую сумму 540 миллиардов евро.

Об этом пишет Reuters.

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену сказал, что 100 миллиардов евро будут направлены на схему субсидирования зарплат, чтобы компании могли сокращать часы работы, но не персонал.

Европейский инвестиционный банк усилит кредитование компаний в рамках программы на 200 миллиардов евро, а фонд Европейского стабилизационного механизма предоставит дешевые займы правительствам на общую сумму 240 миллиардов евро.

После принятия нового плана, который в ближайшие дни должны одобрить лидеры ЕС, совокупный размер фискальных мер блока в ответ на эпидемию коронавируса достиг 3,2 триллиона евро - мирового максимума.

Напомним, что в США на поддержку экономики выделили 2,2 трлн долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также