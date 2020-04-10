Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд

Около 100 млрд евро пойдут на субсидирование зарплат.

Министры финансов Европейского союза в четверг согласовали план поддержки пострадавшей от коронавируса экономики на общую сумму 540 миллиардов евро.

Об этом пишет Reuters.

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену сказал, что 100 миллиардов евро будут направлены на схему субсидирования зарплат, чтобы компании могли сокращать часы работы, но не персонал.

Европейский инвестиционный банк усилит кредитование компаний в рамках программы на 200 миллиардов евро, а фонд Европейского стабилизационного механизма предоставит дешевые займы правительствам на общую сумму 240 миллиардов евро.

I would like to thank all my colleagues for their spirit of compromise, which is at the heart of our union. In the face of a tremendous threat to our lives and institutions we rose to the challenge. pic.twitter.com/kvAYaNhiP2 — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 10, 2020

После принятия нового плана, который в ближайшие дни должны одобрить лидеры ЕС, совокупный размер фискальных мер блока в ответ на эпидемию коронавируса достиг 3,2 триллиона евро - мирового максимума.

Напомним, что в США на поддержку экономики выделили 2,2 трлн долларов.