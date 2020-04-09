Почти 17 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала пандемии

Сокращение рынка труда стало рекордным за все время статистических наблюдений.

С начала пандемии почти 17 млн американцев, в том числе 6,6 млн за последнюю неделю, обратились за пособием по безработице. Цифры свидетельствуют, что за последние три недели работу потерял примерно каждый десятый человек.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на обнародованные в четверг данные американского Министерства труда.

Продолжающееся сокращение рынка труда уже стало рекордным за все время статистических наблюдений, ведущихся с 1948 года. Ожидается, что в начале мая уровень безработицы в США достигнет 15%.

По состоянию на апрель уже 48 американских штатов закрыли второстепенные предприятия. Из-за потери доходов рестораны, гостиницы, торговые центры, многие малые бизнесы были вынуждены уволить миллионы человек.

В Morgan Stanley подсчитали, что в последнюю неделю марта розничная торговля непродовольственными товарами в США сократилась на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток в аэропортах упална 95%. Доходы гостиниц обвалились на 80%.

По прогнозам других аналитиков, внезапная остановка значительной части экономики во втором квартале приведет к сокращению ВВП США на 30% , несмотря на 2,2 трлн долларов помощи, выделенных правительством США.

Эти деньги, в частности, предусматривают выплату безработным 600 долларов в неделю, что эквивалентно 15 долларам в час за 40-часовой рабочий день. Платить пособие будут до четырех месяцев

Это должно помочь многим работникам с низкими доходами пережить острую фазу кризиса и даже повысить свою покупательную способность и поддержать тем самым экономику. Претендовать на деньги от правительства теперь могут также самозанятые лица и фрилансеры, в том числе, например, водители Uber и Lyft.