Нацбанк продал на межбанке еще $44,5 млн

Национальный банк в среду, 8 апреля, продал на межбанке 44,5 млн долларов США.
Об этом информирует пресс-служба регулятора.
"Сегодня мы продали на валютном рынке 44,5 млн долларов. Спрос несколько превышал предложение, а курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар", - говорится в сообщении на странице Нацбанка в фейсбуке.
В НБУ отмечают, что на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, а ажиотажный спрос со стороны бизнеса и со стороны населения иссяк.
С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины сегодня остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долларов. Поэтому регулятор не собирается вводить административные ограничения.
Сообщается, что с учетом спада ажиотажного спроса НБУ приостанавливает ежедневные мини-обзоры.
Ранее сообщалось, что международные резервы Украины в марте сократились на $2 млрд.