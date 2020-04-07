Международные резервы Украины в марте сократились на $2 млрд

Международные резервы Украины в марте сократились на 7,8% и на 1 апреля 2020 года составили 24,924 млрд долларов (в эквиваленте) по сравнению с 27,042 млрд долларов месяцем раньше.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Сокращение резервов в первую очередь связано с интервенциями НБУ на валютном рынке.

"Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долл. США. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал 2 453,6 млн долл. США, а купил - 264,0 млн долл. США", - сообщил регулятор.

На операции по обслуживанию государственного и гарантированного государством долга ушло 1,124 млрд долларов (в эквиваленте). Эти расходы были уравновешены новыми внутренними заимствованиями в размере 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на 16,6 млн долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 1 апреля 2020 года объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.