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ГНС: поступления НДС за январь-март выросли на 7,6 млрд грн

Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГНС: поступления НДС за январь-март выросли на 7,6 млрд грн
Фото: dp.sfs.gov.ua

В первом квартале 2020 при неизменной базе налогообложения поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ГНС на своей странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, это означает, что благодаря качественному администрированию и нулевой толерантности к минимизаторам и «схемщикам» ГНС дополнительно обеспечивает бюджета более 2 млрд грн ежемесячно, по сравнению с I кварталом 2019.

«При увеличении базы (объема налогооблагаемых операций) в 1 квартале 2020 году до соответствующего периода 2019 только на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%. В денежном эквиваленте - это 7,6 млрд грн (без учета плательщиков НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта", ООО "Оператор ГТС Украины")», - говорится в сообщении.

Также в ГНС отметили, что налоговая нагрузка (соотношение начисленных к уплате сумм НДС к объему налогооблагаемых операций), по сравнению с прошлым годом, также возросла.

«В первом квартале 2020 нагрузки НДС составила 2,73% (без учета плательщиков группы НАК" Нафтогаз Украины ") против 2,37% в 1 квартале прошлого года», - подчеркнули в налоговой.

Напомним, ранее стало известно, что налоговая служба выполнила индикатив Минфина на I квартал по НДС на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

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