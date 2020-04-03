Экономический кризис не остановит рынок земли, - Сольский

Экономический кризис не остановит рынок земли, а введение ограничений на этом рынке "против спекулянтов" приведет к тому, что тем, кто имеет земельные паи, придется продавать их по низкой цене. Об этом во время онлайн-круглого стола Института Горшенина заявил Николай Сольский, народный депутат Украины (фракция «слуги народа»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

"Пайщики хотят подороже продать землю, и только конкуренция даст им такие возможности. Все эти разговоры: «не дадим спекулянтам» - сведутся к одному - они продадут за копейки. Если не будет конкуренции", - считает председатель земельного комитета Рады.

С другой стороны, он отметил, что те фермеры, которые действительно работают на земле, не будут иметь проблем с покупкой.

"По фермерам - все договоры аренды как действовали, так и действуют. В большинстве случаев на десятки лет в стране договор аренды будет основным инструментом для фермеров - больших, малых, средних предпринимателей. Это будет основным инструментом, связанным с использованием земли. Именно арендаторы имеют право первоочередного выкупа на землю, я именно они будут основными игроками на первичном рынке. Так есть и в других странах. И ничего дискомфортного для 99% тех фермеров, которые нормально хозяйничают и с рынком земли и без рынка земли нет. Сможет ли сможет фермер выкупить землю связано с тем, как он занимается хозяйством, или зарабатывает он или не зарабатывает, или учится он или не учится, или вкладывает он в технику или в третий ленд крузер за два года. Ситуации критической по выкупу земли у него не было и не будет. Независимо от того, есть закон о земле или нет закона о земле, рынок существует. И в этом году он покупал землю, и прямо сейчас в эту секунду фермер покупает землю, и в прошлом, и в позапрошлом он покупал. Называл этот договор эмфитевзисом, подписывал его и считал, что он купил землю. Но детям передать не мог, заложить не мог и так далее", - отметил Николай Сольский.

По его мнению, нынешний экономический кризис не повлияет на рынок земли. "Независимо от кризиса - он не остановит рынок земли. Мы могли не принять этот закон, было бы 20 кризисов, все равно люди бы продавали землю. Они бы называли это по-другому. Ни я, ни вы, ни Верховная Рада. Мертвые придут - они не остановят это. Основная задача: вместо серого сделать белый (рынок земли)", - констатировал председатель земельного комитета.