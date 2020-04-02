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В Харьковской области нефтетрейдеры согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по заниженной цене

Встреча прошла в Управлении СБУ.

В Харьковской области нефтетрейдеры согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по заниженной цене
Фото: cultland.org

В Харьковской области представители нефтетрейдинговых компаний согласились установить более гибкие цены для аграриев. Об этом сообщил руководитель пресс-центра УСБУ Владислав Абдула.

На встрече, которая прошла в управлении Службы безопасности Украины, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности региона. Основной целью мероприятия стало обеспечение дополнительной поддержки аграрному сектору, недопущение срыва посевной кампании и любых проявлений рейдерства. В итоге представители нефтетрейдинговых компаний согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по сниженной цене.

"Сегодня, когда государство столкнулась с распространением коронавируса, что приводит к экономическому и социальному кризису, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом", - заявил начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.

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