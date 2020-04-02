Российская нефть подешевела до $10 за баррель

Российская нефть подешевела до минимального уровня с марта 1999 года, заявило в четверг агентство Argus Media.

Стоимость сорта Urals для Северо-Западной Европы в среду опустилась еще на $2,25 вслед за североморским эталоном Brent и сейчас стоит $10,54 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам).

Российский бюджет верстался, исходя из цены $42,2 за баррель Urals.

Между тем в четверг нефтяные фьючерсы на Brent на бирже ICE начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия могут договориться о мерах по регулированию рынка.

При этом агентство отмечает, что из-за снижения международных цен формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, вообще стали отрицательными - затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals.

Напомним, что премьер-министр Беларуси 2 апреля заявил, что страна купит 2 млн тонн российской нефти по цене $4 за баррель.

Рекордный обвал цен на нефть связан с глобальным экономическим кризисом из-за коронавируса и развалом сделки ОПЕК+, ограничивавшей объем добычи.