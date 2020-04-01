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Верланов: объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики

В первом квартале в бюджет поступило на 14,9% больше, чем в прошлом году.

Верланов: объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики
Фото: верланов

В первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ГНС.

«Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые раньше платили не полностью, уклонялись от уплаты. Чем обеспечиваем равные правила игры и честной конкуренции для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой», - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что был зафиксирован рост поступлений по основным бюджетоформирующими платежами по сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

- НДС (сальдо) +10,1 млрд грн, или + 63,8%;

- акцизный налог +

2 млрд грн, или + 19,0%;

- налог и сбор на доходы физлиц

4,1 млрд , или + 16,8%;

- налог на прибыль

+4,6 млрд грн, или + 15,8%.

 

Вместе с тем, как отметили в налоговой, уменьшение поступлений наблюдается по рентной плате (-

5,5 млрд грн, или -48,8%), что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

«Также на 0,9 млрд грн, или на 58,1%, сократились по сравнению с 2019 годом поступления от акцизного налога на электроэнергию. Причиной этого стало выведение из базы налогообложения операций по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников», - говорится в сообщении ГНС.

«Без учета платежей, которые фактически не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а является отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз по электроэнергии и рента за добычу полезных ископаемых) индикатив Министерства финансов на I квартал выполнены в полном объеме - 100,2%, или +0,2 млрд грн», - подчеркнули в налоговой.

Стоит отметить, что показатели доходной части закона о государственном бюджете на 2020 год были определены исходя из макропоказателей, которые предсказывали рост экономики, в частности реального ВВП на 3,7%. Однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен. По данным Министерства экономики, ожидается падение ВВП Украины на 3,9%.

Напомним, ранее в налоговой службе сообщили, что по состоянию на 23 марта украинцы уже успели подать более 134 000 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму

20,4 млрд. Это на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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