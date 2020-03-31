Рада и МЭРТ готовят антикризисный план с налоговыми каникулами и внедрением протекционистских мер, - глава комитета

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития совместно с Министерством экономического развития и торговли рассматривает возможность налоговых каникул для бизнеса, стимулирование сохранения рабочих мест и внедрение протекционистских мер для защиты отечественных производителей для преодоления экономического кризиса в Украине. Об этом заявил председатель комитета, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Дмитрий Наталуха во время онлайн-круглого стола Института Горшенина.

По его словам, план преодоления экономического кризиса в условиях пандемии будет содержать три компонента: монетарный, фискальный и компонент экономических стимулов.

"По монетарному компоненту придется говорить с Национальным банком, потому что если мы говорим о сценарии количественного смягчения или стимулирования кредитования, например, то это (относится к сфере компетенции) Национального банка. Он - главный актер и они должны принять решение, делать, например, эмиссию ради спасения пенсионного фонда, или совершать любые другие действия, не предусмотренные пока даже Конституцией. Потому что по Конституции, напомню, предусмотрены только действия для обеспечения стабильности национальной валюты ", - заявил депутат.

По фискальной политике, депутаты сейчас консультируются с экспертами и налоговиками, отметил председатель экономического комитета Рады. "Очевидно, чтобы дать бизнесу восстановиться, нам нужно будет обеспечить какие-то налоговые стимулы. Убрать временно налоговое бремя и освободить их (бизнес - ред .) от каких налогов: потенциально, (речь идет о налоге на) доход, о НДФЛ на работников, для того чтобы дать возможность немножко "накопить жира" снова", - отметил депутат.

Кроме этого, отметил Дмитрий Наталуха, планируется внедрение экономических стимулов.

"Речь идет о следующих вещах: могут быть государственные закупки, государственные заказы на приоритетные отрасли экономики. Давайте сразу определимся с наиболее приоритетной задачей этого плана. Как по мне, это - сохранение рабочих мест и стимулирования создания новых. Это должно быть красной линией любого плана.

А каким образом это сделать? Первое: нам нужно определить приоритетные отрасли экономики, в которых больше всего рабочих мест, посмотреть, с какими товарами импортной группы они конкурируют внутри на внутреннем рынке. Вполне возможно, что нам придется прибегнуть к определенным протекционистским мерам для того, чтобы простимулировать эти отрасли, и на время, возможно, ввести какие-нибудь ограничительные импортные тарифы. Для того, чтобы именно эти отрасли и предприятия, где работает больше людей, были простимулированы производить как можно больше товаров, и затем потреблять на внутреннем рынке за счет государственного заказа", - заявил глава комитета.

"Второе - это максимальные налоговые каникулы. Третье - это внешняя торговля. Нам нужно переосмыслить наши ограничения по экспорту, которые наложены на украинскую сторону, определенные квоты, определенные тарифы со стороны других государств. Вопрос в том, что нам нужно простимулировать за счет экспортно-кредитного агентства, других инструментов, экспортеров, которые могут в дальнейшем поставлять (свою продукцию) за границу. Например, законом 3275 предусмотрен нулевой акциз на закупку спирта. Мы хотим в течение одного месяца обеспечить сырьем спирт для производства антисептиков и таким образом снять дефицит. Но если у нас снимется дефицит внутри страны, то по всему миру этот дефицит остается... ", - считает Наталуха.

По словам депутата, готовится инициатива о созданию мощного think tanks, "мозгового центра", к которому привлекут разных специалистов из разных областей и экономистов, для того чтобы разработать эту стратегию.