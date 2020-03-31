Кінець земельному кріпацтву: яким буде ринок землі в Україні?

Для того, аби земельна реформа в Україні відбулась, наша команда пішла на безпрецедентні компроміси.

Понад 4000 поправок, майже шість місяців розгляду у парламенті, блокування трибуни та сотні спроб затягнути час або зірвати голосування – все це вже в минулому. В річницю першого туру президентських виборів Верховна Рада ухвалила закон про вільний обіг землі сільськогосподарського призначення, який був одним з програмних пунктів "Слуги Народу".

Фото: pershij.com.ua

Як же обіг землі виглядатиме в підсумку?

Продаж української землі іноземцям заборонений до проведення всеукраїнського референдуму.

Продаж державних земель також залишається під забороною. Закон дозволятиме продавати землю лише пайовикам, а це 7 млн громадян, які володіють ¾ всіх сільськогосподарських наділів. Продавати або ні вирішуватиме лише власник.

Закон набуде чинності з 1 липня 2021 року, на 9 місяців пізніше, ніж планувалося. Це додатковий час для перевірки та налагодження готовності до відкритого ринку Державного земельного кадастру, підготовки необхідної нормативної бази тощо.

Значно обмежена концентрація сільгоспземель в одні руки. Обіг земель буде відкритий з 2021 року, при цьому у перші три роки дії ринку купувати наділи зможуть лише фізичні особи і не більше 100 га в одні руки.

З 2024 року ринок відкриється і для юридичних осіб, які на рівні з громадянами зможуть концентрувати не більше 10 тис га в одні руки.

Передбачене переважне право орендаря на купівлю. При цьому орендар має можливість передати переважне право на купівлю земельної ділянки іншій особі, але про це повинен бути письмово повідомлений власник.

Мінімальна ціна на земельну ділянку буде становити не менше нормативної грошової оцінки – це правило діятиме до 2030 року.

Ще одне обмеження для іноземців, яким буде заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, – навіть за умови, якщо українці дозволять іноземним громадянам купувати землю за результатами референдуму.

Така модель ринку землі – результат довгих переговорів.

Чи пішли такі компроміси на користь?

Про це можна довго сперечатись. З одного боку, економічний ефект від земельної реформи в такому форматі буде меншим, ніж очікувалось раніше, а також відкладеним у часі. У початковому варіанті ми могли розраховувати на щорічне зростання ВВП на 1-2%, починаючи з наступного року.

З іншого боку, початок реформі таки покладено! Вона зруйнує міф, на якому спекулювати політики старої генерації останні 19 років, про те, що ринок землі – це страшно та погано, а в українців щось заберуть. Насправді все з точністю до навпаки: громадянам повернуть право розпоряджатись належною їм землею, і це найважливіший результат реформи.

Тепер у світі залишилось лише п'ять країн, де заборонений продаж землі сільгосппризначення. Північна Корея, Венесуела, Куба, Республіка Конго, Таджикистан – Україна завдяки вчорашньому рішенню парламенту цей "клуб" залишила.