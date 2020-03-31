Кінець земельному кріпацтву: яким буде ринок землі в Україні?

Як же обіг землі виглядатиме в підсумку?
- Продаж української землі іноземцям заборонений до проведення всеукраїнського референдуму.
- Продаж державних земель також залишається під забороною. Закон дозволятиме продавати землю лише пайовикам, а це 7 млн громадян, які володіють ¾ всіх сільськогосподарських наділів. Продавати або ні вирішуватиме лише власник.
- Закон набуде чинності з 1 липня 2021 року, на 9 місяців пізніше, ніж планувалося. Це додатковий час для перевірки та налагодження готовності до відкритого ринку Державного земельного кадастру, підготовки необхідної нормативної бази тощо.
- Значно обмежена концентрація сільгоспземель в одні руки. Обіг земель буде відкритий з 2021 року, при цьому у перші три роки дії ринку купувати наділи зможуть лише фізичні особи і не більше 100 га в одні руки.
- З 2024 року ринок відкриється і для юридичних осіб, які на рівні з громадянами зможуть концентрувати не більше 10 тис га в одні руки.
- Передбачене переважне право орендаря на купівлю. При цьому орендар має можливість передати переважне право на купівлю земельної ділянки іншій особі, але про це повинен бути письмово повідомлений власник.
- Мінімальна ціна на земельну ділянку буде становити не менше нормативної грошової оцінки – це правило діятиме до 2030 року.
- Ще одне обмеження для іноземців, яким буде заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, – навіть за умови, якщо українці дозволять іноземним громадянам купувати землю за результатами референдуму.
Така модель ринку землі – результат довгих переговорів.
Чи пішли такі компроміси на користь?
Про це можна довго сперечатись. З одного боку, економічний ефект від земельної реформи в такому форматі буде меншим, ніж очікувалось раніше, а також відкладеним у часі. У початковому варіанті ми могли розраховувати на щорічне зростання ВВП на 1-2%, починаючи з наступного року.
З іншого боку, початок реформі таки покладено! Вона зруйнує міф, на якому спекулювати політики старої генерації останні 19 років, про те, що ринок землі – це страшно та погано, а в українців щось заберуть. Насправді все з точністю до навпаки: громадянам повернуть право розпоряджатись належною їм землею, і це найважливіший результат реформи.
Тепер у світі залишилось лише п'ять країн, де заборонений продаж землі сільгосппризначення. Північна Корея, Венесуела, Куба, Республіка Конго, Таджикистан – Україна завдяки вчорашньому рішенню парламенту цей "клуб" залишила.