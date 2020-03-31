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Ассоциация аэропортов Украины опубликовала открытое письмо к Зеленскому и Шмыгалю в связи с кризисом

Авиасфера просит государственной поддержки. 

Ассоциация аэропортов Украины опубликовала открытое письмо к Зеленскому и Шмыгалю в связи с кризисом
Фото: Макс Левин

Правление и участники ассоциации "Аэропорты Украины" опубликовали письмо к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю в связи с отсутствием государственной поддержки в условиях прекращения авиаперевозок из-за коронавируса.

В опубликованном на сайте аэропорта "Киев" заявлении говорится, что это привело к полному прекращению финансовых поступлений у всех участников рынка авиаперевозок. 

"Только падение объемов обслуживания в воздушном пространстве Украины по состоянию на 24 марта уже достигло 87% с перспективой дальнейшего снижения. По прогнозам специалистов авиарынка и международных организаций, возобновление до докризисных объемов может затянуться по крайней мере на 2-3 года по оптимистическому сценарию", - говорится в письме.

Отмечается, что в нескольких странах мира правительства принимают меры для поддержки авиасферы: снижают ставки налогов, проводят отсрочку сроков их выплат или полностью их отменяют, выплачивают компенсацию расходов на оплату труда во время вынужденного простоя.

В связи с этим члены ассоциации просят власть принять такие меры:

  • утвердить государственную целевую программу поддержки авиасферы с целью нивелирования негативных последствий дальнейшего существования и развития;
  • выделение из госбюджета аэропортам и госпредприятию "Украэрорух" дотаций на финансирование предоставления услуг авиакомпаниям и полетам воздушных суден Минобороны;
  • предоставление аэропортам, авиапредприятиям прямой безвозвратной денежной помощи со стороны государства, что обеспечит их минимальное функционирование;
  • освобождение авиапредприятий от уплаты НДС, единого взноса на обязательное государственное соцстрахование и налога на доходы физлиц на 2-4 кварталы 2020 года.

"Единственный возможный способ спасти авиационную сферу Украины и системность бизнеса во время кризиса - объединить усилия: государства, авиапредприятий разных форм собственности. Всем нам стоит консолидировать усилия для разработки и дальнейшей имплементации единой государственной программы поддержки сферы", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина с 17 марта полностью прекратила авиасообщение в связи с распространением коронавируса. Все, кто не успел вернуться домой из других стран, эвакуировались спецрейсами. 

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