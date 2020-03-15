21 тыс. респираторов пытались вывезти через аэропорт в Херсоне

Это четвертый подобный случай за неделю.

В международном аэропорту "Херсон" полиция пресекла попытку вывезти из Украины 21 тысячу респираторов. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"14 марта полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта", - говорится в сообщении.

На месте выяснилось, что фирма собиралась отправить за рубеж 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью более 40 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок. Груз планировали отправить в ОАЭ и Италию. 11 марта украинец пытался вывезти в Польшу более 10,5 тыс. медицинских масок. 14 марта в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле гражданина Украины пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок.

Напомним, экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.