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Украинский военный получил ранение на Донбассе в воскресенье

У бойца огнестрельное пулевое ранение руки.

Украинский военный получил ранение на Донбассе в воскресенье
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 15 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции на Донбассе, ранен один украинский военный.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали медицинскую помощь.

В воскресенье сообщается об обстреле в районе населенного пункта Пески, где противник совершил шесть выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Также боевики вели огонь вблизи Луганского из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

В субботу, 14 марта, российские оккупационные группировки девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 

Сообщалось, что в субботу боевики применили минометы у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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