Боевики применили минометы у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово

С начала суток 14 марта российские оккупационные войска на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций украинских военных, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Березовым (из гранатометов различных систем), Старогнатовкой (5 мин из миномета калибра 82 мм) и Павлополем (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Трижды позиции ОС обстреляли и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского (3 мины из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (6 мин из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов) и Гладосово (3 мины из миномета калибра 120 мм).

За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Один военный получил ранение.