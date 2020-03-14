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Боевики применили минометы у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Боевики применили минометы у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово
Фото: uazmi.org

С начала суток 14 марта российские оккупационные войска на Донбассе совершили шесть обстрелов позиций украинских военных, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Березовым (из гранатометов различных систем), Старогнатовкой (5 мин из миномета калибра 82 мм) и Павлополем (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Трижды позиции ОС обстреляли и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского (3 мины из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (6 мин из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов) и Гладосово (3 мины из миномета калибра 120 мм).

За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Один военный получил ранение.

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