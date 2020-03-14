Штаб ООС сообщил об обстреле боевиками участка разведения сил №3 Богдановка-Петровское

Оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения в Петровском.

Об этом поздно вечером 13 марта сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что 13 марта российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Днем 13 марта оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским. Вечером в штабе ООС сообщили об обстреле боевиками позиции ВСУ возле Крымского. В результате обстрела украинский военный получил касательное осколочное ранение головы.