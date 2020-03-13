Совет церквей призвал верующих при наличии симптомов ОРВИ сидеть дома

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал призыв к верующим в связи с введением в Украине карантина по коронавирусу.

Об этом говорится на сайте Совета церквей.

Религиозные деятели призывают верующих с пониманием и ответственностью относиться к мерам, призванным предотвратить распространение коронавируса и обеспечить его локализацию.

"Относиться с чувством ответственности, как к себе, так и к другим. Если у вас есть симптомы ОРВИ или недавно прибыли из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, просьба провести дома не менее двух недель (инкубационный период коронавируса), избегая пребывания в людных местах, и обратиться за врачебной помощью", - призвали в Совете церквей.

Заявление церковников появилось на фоне информации о первой смерти от коронавируса в Украине. По данным житомирских властей, умершая женщина чувствовала недомогание еще с 3 марта, но все равно пошла на воскресную службу 8 марта, поставив под угрозу священнослужителей и прихожан. К 12 марта у нее развилась пневмония, и уже 13 марта она скончалась.

Церкви просят соблюдать рекомендации медиков, придерживаться личной гигиены, а также быть толерантными и помогать больным.

Напомним, что в Украине пока что выявили трех больных с диагнозом COVID-19. Одного 39-летнего мужчину лечат в Черновцах с начала месяца, его состояние, судя по сообщениям, не вызывает опасений. 12 марта стало известно о еще двух больных: в Житомирской области в тяжелом состоянии находилась 71-летняя женщина, приехавшая из Польши, в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена приехала из Италии.

13 марта пенсионерка из Житомирской области умерла.