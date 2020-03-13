ГБР провело четыре следственных эксперимента для расследования преступлений против участников Майдана

Они прошли на улицах Институтская и Шелковичная, а также на Майдане Независимости.

Следователи ГБР 13 марта провели эксперименты в производстве по факту организации умышленных убийств и огнестрельных повреждений участникам Майдана, которые произошли 18-20 февраля 2014 года.

Четыре следственных эксперимента состоялись на ул. Институтская и Шелковичная, а также на Майдане Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи ГБР проверяли и уточняли ведомости, которые имеют значение для установления обстоятельств покушений на убийства протестующих и нанесении им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Была получена дополнительная информация о месте расположения правоохранителей, которые применяли против участников Майдана огнестрельное оружие и спецсредства.

Напомним, еще один следственный эксперимент для расследования дел Майдана прошел 11 марта. Его целью было установление наиболее вероятного сектора, из которого сотрудники правоохранительных органов стреляли в пострадавшего участника Майдана 20 февраля 2014 года.