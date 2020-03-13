Подозреваемый в похищении и убийстве активиста Майдана Вербицкого арестован на 60 суток

Это уже второй задержанный за последнюю неделю.

Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-нардеп Игорь Луценко.

"Суд только что дал 60 суток ареста Новотны Ивану Ярославичу, подозреваемому в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана", - написал он.

Луценко отметил, что это уже второй задержанный за последнюю неделю.

Напомним, 10 марта правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Вербицкого и похищении Луценко, которые произошли в январе 2014 года. Второй подозреваемый был задержан 12 марта.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лес под Киевом, в разных местах. Луценко удалось спастись, а Вербицкий был найден мертвым.