Сильные города в режиме турбулентности

В мире высоких скоростей и технологий, а также в мире турбулентности и неопределенности в который мы сейчас входим, эффективность жизни в широком смысле и управления процессами в частности, определяется способностью быстро адаптироваться к динамике изменений.

Посмотрите как за последний месяц изменился мир вокруг. Короновирус - полностью меняет привычную расстановку сил, цены на нефть, падение международных рынков, военные конфликты - все это наша реальность сегодня. Динамика событий и неопределенностей будет только нарастать.

Привычные стратегии управления, да и вообще подходы к пониманию происходящего - плохо работают. Эксперты, представители власти, стейкхолдеры, лидеры мнений - мало понимают что будет происходить уже через несколько дней. Как поведет себя вирус, какова будет динамика рынков и как в итоге будет выглядеть наша повседневность.

Почему?

Потому, что сейчас мы сталкиваемся с интегральной проблемой - когда облако факторов работает против нас. Его невозможно оценить линейно. Здесь реализуются законы сети и для того чтобы работать с ними - нужна подобная сетевая логика.

Такая как в живой природе

Где все элементы связаны воедино сетью беспрерывной динамики коммуникации, обратной связи.

Где каждый представитель вида, каждая экосистема действует не только в рамках своей личной логики и точки зрения, а главное - выполняя общий закон баланса и гомеостаза всей системы.

Где каждый мотивирован не только своей личной мотивацией, но и общей целесообразностью системы - эти две мотивации неразрывно связаны между собой в общем течении живой природы.

Именно это и определяет мощь и сложность природных механизмов в том ограниченном спектре понимания, который у нас есть, конечно.

Пока не появляется человек

Со своим ограниченным фокусом. Простой горожанин или муниципальный, государственный управленец, пытающийся понять, что происходит в своей узкой линейной парадигме. На своем рабочем месте. Кстати, рабочий день у него заканчивается уже через 15 минут.

Думать о проблеме - об этом глобальном облаке вызовов, даже сидя на работе он тоже может только в перерывах между попытками справится с эмоциональным выгоранием и демотивацией, паническими атаками, а также во время разнонаправленных указаний сверху, дублирования функций со своим коллегой из соседнего отдела, постоянной смены курса в работе, непонятных целей развития своей отрасли и даже конкретно этого дня своей жизни - на границе между клиповыми впечатлениями от новостей из фейсбука и картиной за окном.

Динамика происходящего, сегодня в мире, как мы понимаем, движется несколько по иным - массированным интегральным алгоритмам. Поэтому схватка проблем управления с этим интегральным облаком глобальных вызовов - едва ли оставляет шансы нашему герою на достойный ответ или даже на достойный анализ происходящего, каким бы блестящим экспертом в своем ремесле он не был.

Привычный личный жизненный опыт, профессиональные навыки из прошлых мест работы, к сожалению уже мало помогут. Они все были из старого мира. Сегодня мы входим в сетевое будущее.

Кроме того, ситуация требует слаженной работы и реакций всех участников сообщества - между которыми и строится вышеупомянутая сетевая логика.

Но все это, казалось бы абстракция.

Пока не появляются инновации

В сфере, искусственного интеллекта, сложных баз данных - систем по сложности и комплексности работающих подобно природным экосистемам.

В работе над которыми, такие компании как Google, например, часто используют природные механизмы работы групп, динамичного реагирования, мотивации, социальной аджильности. Собственно Agile методология - это маленький пример выражения интегрального, природного подхода в управлении процессами, который я привожу как понятную близкую иллюстрацию.

Но я имею ввиду не просто систему управления и построения процессов.

Убеждён, что в нынешней ситуации необходима глубокая, внутренняя трансформация человека, горожанина, гражданина. Необходимо обучение и практика интеграции.

Построение процессов и проекты - это следующий этап, малоэффективный без сам по себе. Ведь мы всегда будем иметь дело с человеком прошлого.

Социальный разум

Построив систему отношений, с таким же уровнем внутренней интеграции, объединения как мы видим в живой природе, мы могли бы рассчитывать на адекватное реагирование в условиях динамической, угрожающей неопределенности. Ситуации в которой мы уже находимся сейчас!

Уровень этой интеграции и будет определять качество наших решений сегодня как единого организма, города и команды.

И тут речь идет не только о передаче данных и слаженности процессов. Интеграция должна охватить все уровни связей человека, специалиста, чиновника, горожанина - ее эмоциональную, ценностную всю социальную ткань. Ведь в условиях социальной напряженности, конфликтов - широких процессов дезинтеграции - даже один сотрудник или отдел - в поле не воин.

Тут необходимо, понимание, взаимоподдержка, построение эмоционального интеллекта - одна система интерпретации происходящего и ценностных критериев - в идеальном виде сплоченность, взаимовключение перед лицом надвигающихся угроз.

В таком случае, если нам удается построить эту многоуровневую интеграцию между человеком, обществом и городом, государством - нам удастся на самом деле построить систему подобную интегральной сущности происходящего - социальный разум, способный быстро понимать и действовать.

Эта система отношений и есть - я уверен главная повестка дня в сфере управления сегодня.

Чем и должны заниматься современные эффективные институты управления

Что конечно еще та задача. Ведь куда проще готовить отчеты и принимать сигналы сверху.

Министерства, муниципальные управления - структуры всех уровней, я уверен должны работать над построением интеграционных процессов как внутри себя так и между собой и обществом. Просто выделить это приоритетной задачей - создание нового ДНК общественных отношений, основанных на интеграции, связи, взаимоподдержке.

Ведь от этого зависит не только эффективность результатов работы институций, но и то насколько общество будет принимать эти результаты, насколько оно будет согласно с ними, поддерживать их и действовать сообща.

В ответственные кризисные моменты - именно в этом залог успеха.

Да, но как организовать столько людей?

Карантин вам в помощь

Сегодня есть все необходимые инструменты для работы над построением широчайших эффективных общественных интеграционных процессов. Есть опыт. И для этого не так много нужно.

Современные коммуникации, социальные сети, курсы самообучения, вебинары - позволяют покрывать миллионные аудитории в одно мгновение.

Тысячи, миллионы людей работают дома, на карантине или в вынужденном отпуске - это возможность, использовать ситуацию и выстроить систему многоуровневой коммуникации, обучения, фасилитации между всеми уровнями социального организма - властью, горожанами, структурообразующими отраслями.

Новый социальный вирус быстрого реагирования

Начав даже с малых групп муниципального или государственного менеджмента, сформировав между ними этот новый ДНК общественных отношений - сразу же внедрять его в структурообразующие отрасли, широкое общественное поле, строя кроссекторальные связи.

Из небольших очагов - новый ДНК социальной устойчивости, взаимоподдержки и быстрого реагирования распространится на всю систему, делая ее устойчивой, способной выдерживать серии деструктивных импульсов, обрабатывать их и динамично реагировать на них как целостность. Именно так действует живая интегральная природа. Именно к этому она и толкает нас - соответствовать ей.

Этот ДНК - кристаллическая решетка связи, интеграции и должен стать структурообразующим ядром городов. Из него и для него необходимо планировать всю логику развития городов. Их архитектуру, и логику развития. Иначе, от наших городов просто ничего не останется.