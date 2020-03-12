Европейский фондовый рынок пережил худший день в истории

В четверг европейские фондовые рынки пережили худший день в истории на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Как отмечает CNN, сводный индекс Stoxx 600 рухнул на рекордные 12%, немецкий DAX и французский CAC 40 упали более чем на 12%. Британский индекс FTSE 100 обвалился на 11% - это самое сильное падение с 1987 года. Итальянский индекс FTSE MIB потерял еще больше - свыше 16%.

Падение американских индексов Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ достигло 8%.

Раньше акции в Азии тоже пережили значительные падения. Например, японский индекс Nikkei 225 закрылся с падением на 4,4%.

"Мы можем назвать это крахом на рынке - особенно, учитывая скорость и резкость, а также уменьшение размеров. Вопрос в том, приведет ли это к рецессии", - цитирует BBC старшего стратега в Pictet Asset Management Суприю Менон

Инвесторы ждут, к каким мерам прибегут США.

В среду американский президент Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете на въезд из 26 стран Европы. Он также заявил, что правительство продолжит сроки уплаты налогов для пострадавших, увеличит кредиты для малого бизнеса и окажет финансовую помощь работникам, которые болеют, находятся в карантине или ухаживают за теми, кто заболел.

Однако Майкл Гьюсон, главный аналитик CMC Market, заявил, что финансовые рынки плохо отреагировали на обращение президента США, поскольку новые меры не "кажутся слишком далеко идущими".

В то же время Европейский центробанк объявил, что запустит новую программу дешевых кредитов для банков, направленную на поощрение их кредитовать малый бизнес.