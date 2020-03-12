Директор "Укрпочты" решил не подаваться на главу "Укрзализныци"

Смелянский не хочет работать с командой, которую не может назначить.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский решил не участвовать в конкурсе на должность председателя правления "Укрзализныци".

Об этом рассказал журналистам в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я не подавал документы на конкурс. И не буду подавать. У меня есть определенная точка зрения на то, как нужно делать реформу в "Укрзализныце", но она не совпадает с тем конкурсом, который сейчас проводится", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, председатель правления "Укрзализныци" не имеет возможности менять правление компании, но при этом несет ответственность за деятельность всей компании.

"У главы правления "Укрзализныци" сейчас нет возможности менять состав правления. Это задача наблюдательного совета", - отметил он, подчеркнув, что считает необходимым для главы компании иметь возможность полностью сформировать свою команду для того, чтобы сделать ее максимально эффективной.

Смелянский заявил, что придя работать в "Укрпочту" самостоятельно поменял большинство руководителей в компании, вследствие чего ему удалось сделать ее намного более профессиональной и получить признание на мировой арене – в том числе получить несколько престижных международных почтовых наград.

Напомним, что должность главы правления "Укрзализныци" стала вакантной в конце января 2020 года после увольнения Евгения Кравцова. С 5 февраля компанией временно руководит его заместитель Желько Марчек.

11 февраля был объявлен конкурс на главу правления компании "Укрзализныци". Смелянского считали одним из вероятных кандидатов на эту должность.

Контракт Смелянского в "Укрпочте" действует до 30 июня 2021 года.